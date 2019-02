Galatasaray hakemi geçemedi!.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı.



Saat 20.55'te başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı kazanan Benfica, Salvio'yla durumu 1-0'a getirdi.



54. dakikada Luyindama'nın şık kafa golüyle Galatasaray skora 1-1'lik eşitliği getirse de, 64. dakikada Marcao'nun savunmada yaptığı hatayı değerlendiren Seferovic maçın skorunu belirledi: 1-2.



Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda rövanş maçında Benfica'nın konuğu olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı.



19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1.



35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Fernando Reges'e formayı verdi.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mariano Filho, yedekler arasında yer aldı.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.



Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Donk ve Mariano'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün oturdu.



DİAGNE, LUYİNDAMA VE MARCAO SAHADA



Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi.



Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.



UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile yaptığı önemli karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.



İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Türk Telekom Stadı'nı büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



TERİM, RUİ COSTA İLE BİR ARAYA GELDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan önce, Benfica Kulübünün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan eski öğrencisi Rui Costa bir araya geldi.



Tecrübeli teknik adam, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Rui Costa ile bir süre sohbet etti.



BENFİCA'NIN EKSİKLERİ



Benfica'nın, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusu maçın kadrosunda yer almadı.



Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul'a getirilmedi.



SALA İÇİN SAYGI DURUŞU



Karşılaşma öncesinde, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala anıldı.



Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.



MAÇ ÖNCESİNDE DOSTLUK YEMEĞİ



Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.



Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica Kulübü Üst Yöneticisi Domingos Soares Oliveira, iki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri katıldı.



195 MEDYA MENSUBU TAKİP ETTİ



Galatasaray-Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.



Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, bunun 30'nun yabancı olduğu aktarıldı.



Müsabakayı Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.



.