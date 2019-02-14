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Benfica'ya skandal penaltı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'yı ağırlıyor.

Spor / 14 Şubat 2019 Perşembe 23:03
Benfica'ya skandal penaltı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Aslan, 27. dakikada Eduardo Salvio'nun penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Galatasaray'ın sağ kanadından hızlı gelişen atakta, içeriye çıkarılan topu Marcao karşıladı. Marcao'nun omzuyla uzaklaştırdığı pozisyonu yanlış yorumlayan İspanyol Jesús Gil Manzano ise yıldız ismin müdahelesini el olarak değerlendirdi ve penaltı kararına hükmetti
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BenficaEduardoAvrupa LigiGalatasaray


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