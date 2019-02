Ali Koç'tan dikkat çeken açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili olarak Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde konuştu.



Ali Koç'un açıklamaları;



Fenerabahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısına, 'Bu toplantıyı yapmak bizim için mecbur hale geldi' diyerek başladı ve barkovizyonda 8-9 dakika süren bir videeo yayınlandı. Bu konuşmaları yapmaktan dolayı mutsuzum. Aldığımız sonuçlara, içerisinde bulunduğumuz duruma bir kılıf aramıyoruz, gündemi değiştirmek için de burada değiliz. Burada bulunma sebebimiz, verilen bir gol, sarı kart vs de değil. Biz yönetim olarak tribünlere oynamak için burada değiliz.



Fenerbahçe'ye karşı son 4 haftada sistematik bir şekilde hatalar yapılıyor. İlerleyen haftalarda da herkesin uyanık olmasını bekliyoruz. Bize karşı yapılan hatalar tesadüfi bir şekilde değerlendirmiyoruz. Bize karşı yapılanlar tam da bizim ivme yakaladığımız dönemde olması, eş zamanlı şekilde olması kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu bizlere göstermektedir' sözleriyle başladı.







'HATALAR ENDİŞEMİZİ ARTTIRDI'



Bu garip ve düşündürücü süreci kısaca bir özetleyelim. Durum dururken ortalığı yangın yerine çevirmek istemiyoruz. Bursaspor maçında son dakikada yediğimiz golün iptal edilmesi gerektiği konusunda tüm otoriteler hemfikir. Hem faul hem ofsayt. Malatyaspor maçını 3-2 kazandık. Kazanmamıza rağmen mix zone'da hakem hatalarına değindik. Göztepe maçında iyi oynadık, nispeten rahat galibiyet aldık. Bu galibiyete rağmen hakem hataları endişemizi artırdı. Ertesi gün de rahatsızlığımızı dile getirdik. Tek tek pozisyonları tartışmayacağız, buna gerek de yok. Şunu bilmenizi istiyorum, bizler her şeyin farkındayız.



TFF'nin yapılanma şeklinde bir sorun var. Türk futbolunun, herkese eşit mesafede yönetildiği kanısı artık son derece uzak. Türk futbolu, 90'ların sonundan başlayarak lobilerle yönetilir duruma gelmiştir. TFF'nin oluşma şeklini her zaman eleştirdim. TFF'deki herkesin renk bağlılıklarını geride bırakması gerekiyor.



ALİ DÜRÜST GÖNDERMESİ



Federasyon, kulüp kotası şekinde değil. liyakat ile oluşturulmalıdır. Kendi takımlarına haksızlık yapıldığını düşünerek 'istifa eden' ve daha sonra da 'takımına hizmet etmek için TFF'ye geri döndüm' açıklamasının yapılması bizleri şaşkınlığa uğrattı. Kamuoyunun gözü önünde bu açıklamalar yapılıyorsa, bizlerin görmediği, duymadığı yerlerde neler yaşanıyor, neler konuşuluyor düşünmek istemiyoruz







'MHK, TFF TESİSLERİNDE OLMAMALI'



Tamamen bağımsız olması gereken MHK'nin konumu ve işleyiş şekline gelelim. MHK'nin bizzat kulüpler tarafından oluşturulması gerektiğini düşünüyor, öneriyoruz. Tamamen bağımsız olması gereken MHK'nin baskı altında olmaması için fiziki olarak TFF tesislerinde olmaması gerektiğini düşünüyor, öneriyoruz. Hakemlerin ödül ve ceza sistemine dikkat çekmek istiyoruz. Bu kamuoyuna fazla yansımaz ama hakemler, çok ince mesajları olan bu ceza ve ödüllerle yönlendirilmeye açıklar. Taze örnek Barış Şimşek'in VAR Koordinatörü olarak atanmasını gösterebiliriz.