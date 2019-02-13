Yusuf Namoğlu'ndan istifa açıklaması

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, istifa dilekçesini vermeden önce açıklamalarda bulundu. NTV'nin sorularını yanıtlayan Namoğlu, VAR sisteminde de hatalar yapıldığını söyledi.



Bu sistemin oturması için 1 yıl çalıştıklarını söyleyen Namoğlu, “Monitöre rağmen yanlış kararlar veren arkadaşlar oldu, biz de prosedür gereğince dinlendirmeye aldık. Sahadaki insan pozisyonu göremeyebilir. VAR sistemi zaten bunun için. Yanlış kararlar bilinçli değil, yetenekle ilgili bir durum. Bir pozisyon için bir hakemin kariyeri bitmez. Hakemleri korumak için ve kamuoyuna bilgi vermek için yazılı açıklama yaptık. Zamanında bir hata nedeniyle Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bitirildi. Aynısı olmaması için kamuoyuna açıklama yapmak mecburiyetinde kaldık. Hakem arkadaşlar, yaptıkları hata karşılığında cezasını çekecektir, çekti de. Ama hata için hakemliği bitirilmez” dedi.



“VAR konuşmaları, protokol gereği verilmez”



VAR sisteminin gelmesinin ardından hataların benzer şekilde devam ettiğini de söyleyen Yusuf Namoğlu, “Bütün dünyada buna benzer hatalarla bu sistem devam ediyor. Almanya'da ve Fransa'da buna benzer hatalar oluyor. Almanya'da Schalke maçında bir pozisyonda oyuncunun neredeyse ayağı kırılacaktı. Yüzde 100 kırmızı kart. Ama hakem sarı kart verdi. VAR hakemi sonrasında kendisini uyarsa da, hakem VAR'a gitmeye gerek duymuyor. Yapılan araştırmada Schalke maçında daha önce sıkıntı yaşadığı ortaya çıkıyor ve bundan dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bizde böyle bir durum olmadı. VAR'daki arkadaşlar hakemi izlemeye davet ettiğinde herkes pozisyonu izledi” dedi.



Galatasaray'ın talep ettiği VAR konuşmalarıyla ilgili olarak da konuşan Namoğlu, “VAR protokolü içinde, VAR diyaloglarının açıklanmaması konusu var. IFAB'la yapılan bir anlaşma var. Kulüpler IFAB'a gitseler de bunları vermezler. Ancak protokol değişirse verilebilir” açıklamasını yaptı.



“Kurul olarak istifa ediyoruz”



TFF'den kendilerine istifa talebi gelmediğini sözlerine ekleyen Yusuf Namoğlu, “TFF'den istifa talebi gelmedi, talebi ben ilettim. Yarın görevim tamamlanmış olacak. Kurul olarak istifa ediyoruz. Şimdi diğer arkadaşlardan da istifaları elektronik olarak aldık” dedi.



Hakemlerde art niyet olmadığını örnekle anlatan Namoğlu, “Bir maçın hakemi bir maçta gol verdi, sonra izleyince pozisyonda faul gördü ve golü iptal etti. Eğer bir hakemde art niyet olsa, zaten önceki pozisyonda golü vermez. Ya da görüntüyü izleyip golü iptal etmez” diye konuştu.



Bazı hakemlerin bazı maçlara verilmemesiyle ilgili olarak böyle bir durumu zaman zaman söz konusu olduğunu söyleyen Namoğlu, “Özgür Yankaya, Fenerbahçe maçlarına uzun süre gitmedi. Belli bir süre beklendi. Ama biz özen gösterdik bu maçlara vermek için. Görev verilmeyen 1-2 hakem olabilir” ifadelerini kullandı.



“Dürüstlükten taviz vermedik”



Son olarak dürüstlükten taviz vermediklerini söyleyen Yusuf Namoğlu, “İşimizi yaparken kimseye müdahale ettirmedik. Bu konuda arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsani olarak hakemler hata yapmış olabilir, belki biz de atamalarda hata yapmış olabiliriz. Ama dürüstlüğümüzden taviz vermedik. Biz koltuğu bırakabilen yapıda olan insanlarız” dedi.



Namoğlu, istifa dilekçesine ise “Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan yarın itibariyle istifa ediyorum” ifadelerini yazdı.