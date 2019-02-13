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O ismin görevine son verildi

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, ligin 6. haftasında takımın başına getirdiği ve 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Spor / 13 Şubat 2019 Çarşamba 12:42
O ismin görevine son verildi

Spor Toto Süper Lig‘de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek ligin son sırasına yerleşen Akhisarspor'da yönetim, Teknik Direktör Cihat Arslan‘la yollarını ayırma kararı aldı. Ege temsilcisinde 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon ligin 6. haftasından sonra Safet Susic‘in yerine takıma Adanaspor ile yollarını ayırarak gelen Cihat Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet sonrası yönetimle masaya oturarak karşılıklı ayrılma kararı aldığı bildirildi.



Cihat Arslan Akhisarspor'un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe'yi 9 Aralık 2018'de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı.

Akhisarspor, Arslan yönetiminde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda ise yarı final kapısını araladı.

9 AralıkTeknik DirektörBeraberlikAdanasporCihat Arslan


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