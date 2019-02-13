Galatasaray ile Benfica 4. randevuda

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında Galatasaray, yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Galatasaray, bu sezon Avrupa'ya direk UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında başladı.



D Grubu'nda Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar grubu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Aslan bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.



4.RANDEVU



Galatasaray ile Benfica, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 6 Kasım 2008 tarihinde UEFA Kupası'nda Portekiz'de oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. İki takım son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. İki ekip de sahalarında 2-1'lik skorla galip ayrıldı.







PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7 KEZ KARŞILAŞTI



Galatasaray, Avrupa maçlarında Portekiz'den Porto, Braga ve Benfica takımları ile mücadele etti. Bu müsabakalardan 3 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 4 kez de Portekiz temsilcileri gülen taraf oldu.



BENFİCA LİGDE İKİNCİ



Benfica, Portekiz Ligi'nde geride kalan 21 haftada lider Porto'nun 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Portekiz ekibi geride kalan müsabakalarda 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 50 puan topladı. Ligde son olarak 6 maçlık galibiyet serisi bulunan Benfica, son hafta evinde Nacional'i 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.







DÜDÜK İSPANYOL MANZANO'DA



Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yaparken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.