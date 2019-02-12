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Trabzonlu sanatçıdan 'VAR'a videolu tepki

Trabzonlu tiyatro sanatçısı Şükrü Üçüncü, bu yıl Süper Lig maçlarında kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine tepki gösteren bir video ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Spor / 12 Şubat 2019 Salı 11:24
Trabzonlu sanatçıdan 'VAR'a videolu tepki
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Spor Toto Süper Lig’de bu sezon uygulamaya konan VAR sistemine Trabzonlu tiyatro sanatçısı Şükrü Üçüncü’den bir video ile tepki geldi. Son zamanlarda eleştiri alan VAR kararlarının ardından kısa bir video çeken Üçüncü, sosyal medyada bordo-mavili taraftarların ilgisini çekti.

Üçüncü, VAR sisteminin adaletli bir şekilde uygulanmadığını iddia ederek, "Anadolu’da ezilen kulüplerin haklarını savunmak için böyle bir video çektik" dedi.

Spor Toto


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