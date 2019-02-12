Trabzonlu sanatçıdan 'VAR'a videolu tepki

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon uygulamaya konan VAR sistemine Trabzonlu tiyatro sanatçısı Şükrü Üçüncü’den bir video ile tepki geldi. Son zamanlarda eleştiri alan VAR kararlarının ardından kısa bir video çeken Üçüncü, sosyal medyada bordo-mavili taraftarların ilgisini çekti.



Üçüncü, VAR sisteminin adaletli bir şekilde uygulanmadığını iddia ederek, "Anadolu’da ezilen kulüplerin haklarını savunmak için böyle bir video çektik" dedi.



