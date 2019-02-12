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Ronaldo'ya bir darbe daha!

Dünyaca ünlü oyun şirketi EA Sports, daha önce FIFA 19 kapağına koyduğu Cristiano Ronaldo fotoğrafını, hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle kaldırdı.

Spor / 12 Şubat 2019 Salı 15:47
Ronaldo'ya bir darbe daha!

Geçtiğimiz yılın son aylarında, Cristiano Ronaldo'nun bir kadınla rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği yönünde iddialar ortaya atılmış ve süreç mahkemelere taşınmıştı. Bunun üzerine Electronic Arts, bütün tanıtım materyallerinden ve reklam afişlerinden Ronaldo'yu çıkarmıştı.

GÖRSELDE RONALDO'YA YER YOK

Buna karşın EA Sports, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış ve ortalığı çok da bulandırmamaya gayret etmişti. Ancak en sonunda EA Sports, oyunun yeni kapağında Ronaldo'nun olmayacağını da görselle duyurmuş oldu.

SON DAKİKA TRANSFERİ HİKAYE AKIŞINI BOZMUŞTU

Kapağa Kevin de Bruyne, Neymar ve Paulo Dybala'yı yerleştiren EA Sports, böylece FIFA 19'da Ronaldo defterini kapatmış oldu. Real Madrid'den son dakikayla Juventus'a transfer olarak oyunun bütün hikaye akışını değiştiren Ronaldo'nun önümüzdeki yıllarda FIFA serisinde tekrar karşımıza çıkacağı düşünülmüyor.

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