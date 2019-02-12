Fenerbahçe 2 genç ismi transfer ediyor

Geleceğe yatırım anlamında transferlerine devam eden ve 3 gün önce Okan Turp'u sessiz sedasız İstanbul'a getirten Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda iki isimle daha anlaşma sağladı.







İKİ YETENEK 1,5 MİLYON EUROYA BİTTİ



Ali Koç yönetiminde gelecek adına yatırıma devam eden ve Sportif Direktör Comolli'nin çalışmalarıyla atağa geçen Fenerbahçe, sağ bek Amed Öncel ve sol bek Berk Çetin ile anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertli kulübün Fortuna Düsseldorf'a 500 bin, M.Gladbach'a ise 1 milyon euro vereceği öğrenildi. Defansın her bölgesinde görev alan Amed ile Berk Çetin'in kısa bir süre içerisinde Samandıra'ya gelecekleri ifade edildi.



Mardinli bir ailenin çocuğu olan ve her iki ayağını kullanabilen Amed Öncel 3 kez Türkiye U 17 takımında görev alırken, 19 yaşındaki Berk Çetin ise U17 ve U19'da toplamda 10 maça çıktı. Sol bek ve 6 numara oynama yeteneğine sahip olan Berk Çetin'in Gladbach ile 2020 yılında sözleşmesi sona eriyor.







