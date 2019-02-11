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Trabzon'da Ümit Öztürk'e tepkiler dinmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakaya hakem Ümit Öztürk verdiği kararlarla damga vurdu. Trabzon cephesinde ise hakem Öztürk’e büyük bir tepki var.

Spor / 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:38
Trabzon'da Ümit Öztürk'e tepkiler dinmiyor

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da hakem Ümit Öztürk’e tepkiler dinmiyor. Verdiği ve vermediği kararlarla büyük bir tepki toplayan hakem Öztürk’e, Trabzon medyası da ateş püskürdü.

"Operasyon Çoçuğu Ümit Öztürk"

Trabzon’nun köklü gazetelerinden Karadeniz Gazetesi, spor sayfasında karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk’e ve MHK’ye büyük bir tepki gösterdi. ’Trabzonspor’u Galatasaray değil babadan cim-bomlu Ümit Öztürk katletti’ cümlelerini kullanırken, manşetinde ise, "Bunu yalnız biz değil bütün Türkiye söylüyor. Operasyon çocuğu Ümit Öztürk" cümlelerini okuyucularıyla paylaştı.

"Katliam"

Trabzon Günebakış Gazetesi de, ’Önce Medipol Başakşehir şimdi Galatasaray.. Trabzon’u yine yaktılar. ’VAR’ınız batsın’ cümlelerini kullanırken, ’Katliam’ başlığını spor sayfasından okuyucularıyla paylaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve spor yazarlarının görüşlerine yer veren gazete, Rodallega ile hakem Öztürk fotoğrafını paylaşarak Yusuf Yazıcı’nın penaltı pozisyonu sonrası Arda ile girdiği iki diyalog resmini paylaştı.

"Kirli ittifak"

Sonnokta Gazetesi’nde ise ’Galatasaraylı hakem Ümit Öztürk görevini yaptı’ cümlelerini gazetenin girişinde kullandı. ’Kirli İttifak’ başlığını spor sayfasında kullanan gazete, fotoğraflarla tek tek tartışmalı pozisyonları okuyucularıyla paylaştı. Gazete, hakem Öztürk’ün ve Galatasaray Teknik Direktörü de Fatih Terim’in birlikte yüzlerinin yer aldığı fotoğrafları da ön plana çıkardı.

"Haram olsun"

Kuzey Ekspress Gazetesi’nde de Ümit Öztürk ön plandaydı. "Evine götürdüğün ekmek haram olsun" başlığını okuyucularıyla paylaştı. Ümit Öztürk’ün de yer aldığı Rodallega ve Nwakaeme’nin fotoğrafını da paylaştı.

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