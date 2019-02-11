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Devre arası takviyeleri yüzleri güldürdü

Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, devre arası transfer döneminde takıma yaptıkları ofansif takviyeler, attıkları gollerle takımlarının yüzlerini güldürdü.

Spor / 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
Devre arası takviyeleri yüzleri güldürdü

Devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ofansif hamleleri sahada meyvelerini vermeye başladı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Diagne, dün ilk kez sırtına geçirdiği sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadı. Maçın 24. dakikasında penaltıdan topu Trabzonspor fileleri ile buluşturan Diagne ilk maçında golle tanıştı. Ligde krallık yarışını sürdüren Senegalli yıldız, gol sayısını 21'e çıkardı.

Kagawa'dan müthiş başlangıç

Ligin 20. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kiralık olarak takıma gelen Kagawa, Antalya'da ilk kez siyah-beyaz formayla tanıştı. Müsabakanın 81. dakikasında Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Japon yıldız, oyuna girmesinin ardından 3 dakikada 2 gol atarak Beşiktaş kariyerine altın gibi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın bir diğer transferi Burak Yılmaz da Bursaspor maçında fileleri 2 kez havalandırarak siyah-beyazlı takımda 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Moses'e tam not

Bu sezon ofansif anlamda büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe, devre arasında Chelsea'den Moses'ı kiralık olarak transfer etti. Fenerbahçe formasıyla ligin 19. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında tanışan Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk golünü ise ligin 20. haftasında, iç sahada oynanan Göztepe maçında attı. Henüz Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkmayan Moses'ın, sonradan oyuna dahil olup, süre aldığı 3 maçta da gösterdiği performans, sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

Başakşehir, Demba Ba ve Robinho ile güldü

Ligde 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ise devre arasında gol yollarını Demba Ba ve Robinho takviyeleriyle güçlendirdi. İstanbul temsilcisinde, iki yeni golcü Demba Ba ve Robinho, 20. haftada konuk oldukları Akhisar deplasmanında skora katkı sağladı. Öte yandan Robinho, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er asist yaptı.

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