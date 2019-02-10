Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.



Sarı-kırmızılılar, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada taraftarı önünde Trabzonspor'u yeni transferi Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.



Puanını 39'a yükselten Galatasaray, Medipol Başakşehir'le puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.



DİAGNE'DEN GOLLERE DEVAM



Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği golcü futbolcu Diagne, skorer performansını yeni takımında da sürdürdü.



Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçında ilk golünü kaydetti. Diagne, attığı golden sonra elini kalbinin üzerine koyarak Metin Oktay ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.



Kasımpaşa ile bu sezon 20 kez ağları havalandıran Diagne, ligdeki gol sayısını 21'e çıkardı.







BELHANDA GOL HASRETİNE SON VERDİ



Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, bu sezon ilk gollerini Trabzonspor'a attı.



Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Belhanda, ligde 274 gün sonra gol sevinci yaşadı. Faslı oyuncu, Galatasaray'da ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti.



Belhanda, geçen sezon ligde 3 gol atmıştı.







SERİ 30 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.



Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.



Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp, 5'inde berabere kaldı.



Öte yandan, karşılaşmayı 46 bin 927 biletli taraftarın takip ettiği açıklandı.







EMRE AKBABA SAHADA



Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçında forma giydi.



Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre, Trabzonspor karşılaşmasının 89. dakikasında Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu.