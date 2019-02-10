Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray Trabzonspor maçı, formda ilerleyişini sürdüren Sarı Kırmızılı takım için büyük önem arz edecek. Lig yarışında Medipol Başakşehir'in aldığı yarayı lehine çevirmek isteyen Galatasaray, Bordo Mavili ekip karşısında galibiyete odaklanacak. Trabzonspor ise aralarında sadece 3 puan fark bulunan rakibi karşısından puanla ayrılmak için gayret gösterecek.



İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne



TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega



GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Spor Toto Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u Türk Telekom Arena'da konuk edecek. 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşmada Kerem Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstelenecek.



Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi.



Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.



