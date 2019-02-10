Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ve Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

Spor / 10 Şubat 2019 Pazar 18:26
Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray Trabzonspor maçı, formda ilerleyişini sürdüren Sarı Kırmızılı takım için büyük önem arz edecek. Lig yarışında Medipol Başakşehir'in aldığı yarayı lehine çevirmek isteyen Galatasaray, Bordo Mavili ekip karşısında galibiyete odaklanacak. Trabzonspor ise aralarında sadece 3 puan fark bulunan rakibi karşısından puanla ayrılmak için gayret gösterecek.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u Türk Telekom Arena'da konuk edecek. 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşmada Kerem Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstelenecek.

Ligde 21. haftaya Galatasaray 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 33 puan ve averajla beşinci sırada girdi.

Sezonun ikinci yarısına aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak hem rakibi ile puan farkını kapatmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.

TrabzonsporTürk Telekom ArenaBeraberlikMedipol BaşakşehirGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar