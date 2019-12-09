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Galatasaray'da PSG hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor / 09 Aralık 2019 Pazartesi 14:08
Galatasaray'da PSG hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti. MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük’ün tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.30’da karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes’te yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise Parc de Princes’te bulunan medya merkezinde TSİ 20.00’de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Metin OktayTeknik DirektörRyan BabelFloryaParis

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