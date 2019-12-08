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Kartal son dakikada güldü

Süper Lig'in 14 haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Kasımpaşa'nın 10 Kişi kaldığı maç 2-3 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 08 Aralık 2019 Pazar 20:47
Kartal son dakikada güldü
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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşmesine karşın Umut Nayir'in 90+5'de attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, bu deplasmanda 4 sezon sonra ilk kez galip geldi.

Kasımpaşa deplasmanında 10 kişi kalan rakibi karşısında 2 kez geriye düşen, galibiyeti ise 90+5'de Umut Nayir'in attığı golle kurtaran Beşiktaş, lacivert-beyazlı rakibi karşısında 4 sezon sonra galibiyet elde edebildi. Şenol Güneş'in teknik direktör olduğu 4 sezon boyunca bu deplasmanda galibiyet alamayan ve 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle evine dönen Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde bu seriyi kırmayı başardı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

Süper LigBeşiktaş

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