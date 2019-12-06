Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'den farklı galibiyet!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti.

Spor / 06 Aralık 2019 Cuma 20:36
Fenerbahçe'den farklı galibiyet!
Foto Galeri için tıklayın

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. hafta maçında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 5-2 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibin gollerini 23 ve 39. dakikalarda Vedat Muriqi, 32. dakikada Luiz Gustavo, 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87. dakikada Max Kruse atarken Gençlerbirliği'nin sayılarını 9. dakikada Giovanni Sio ve 78. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.



Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 5. maçında ilk kez kaybetti. Fenerbahçe ise 2 haftalık beraberlik serisinin ardından kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi konuk edecek.

Emre BelözoğluFenerbahçeHasan Ali KaldırımGençlerbirliğiMevlüt Erdinç

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar