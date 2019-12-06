Fenerbahçe'den farklı galibiyet!

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. hafta maçında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 5-2 kazandı.



Sarı-lacivertli ekibin gollerini 23 ve 39. dakikalarda Vedat Muriqi, 32. dakikada Luiz Gustavo, 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87. dakikada Max Kruse atarken Gençlerbirliği'nin sayılarını 9. dakikada Giovanni Sio ve 78. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.







Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 5. maçında ilk kez kaybetti. Fenerbahçe ise 2 haftalık beraberlik serisinin ardından kazandı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi konuk edecek.