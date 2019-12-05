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Sivas'ta bilekler yarıştı

Sivas’ta “Gelecek bizi, biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında bilek güreşi yarışması gerçekleştirildi. Kentteki AVM´de düzenlenen turnuvada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Spor / 05 Aralık 2019 Perşembe 15:50
Sivas'ta bilekler yarıştı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Gençlikspor İzcilik Kulübü tarafından “Gelecek biziz, biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Sivas’ta bilek güreşi yarışması düzenlendi.

Kentteki AVM´de düzenlenen bilek güreşi yarışmasına 82 sporcu katılırken, yarışmacılar derece elde etmek için kıyasıya ter döktüler.

5 ayrı sıklette yapılan müsabakalarda sporcular hediye çeki ve başarı belgesi almak için rakipleriyle bilekleri yarıştırdı. Gerçekleştirilen turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvada dereceye girenlere hediye çeki ve başarı belgesi takdim edildi. İlk 3´e giren sporculara madalya, birincilere ise hediye çekini 2. Kademe Bilek Güreşi Antrenörü Mustafa Aydın, antrenörler ve hakemler takdim etti.

Mustafa AydınBilek Güreşi

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