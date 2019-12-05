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Şampiyonluk yarışı kıran kırana

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanacak olan 11.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

Spor / 05 Aralık 2019 Perşembe 12:51
Şampiyonluk yarışı kıran kırana

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin ikinci yarısı başlıyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan 10 hafta karşılaşmaları ile tamamlanan ligin ilk yarısı büyük mücadeleye sahne oldu. Hafta sonu ligin ikinci yarısı kaldığı yerden devam edecek. Hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme yarışı kıran kırana geçecek. Ligin ilk yarısını Kayserigücü FK, Gültepespor ve Sanayi Esnafspor 22 puanla ilk üç sırada tamamladılar. Bu üç takımı 18 puanla Tomarza Belediyespor, 16'şar puanla Kayseri OSB Atletikspor ve Akkışla Gençlikspor takımları takip ediyor.

“Bir birleri ile oynayacaklar”

Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin 11.haftasında Kayserigücü FK ile Gültepespor, Sanayi Esnafspor ile Kayseri OSB Atletikspor ve Tomarza Belediyespor ile ise Akkılşla Gençlikspor takımları hafta sonu karşı karşıya gelecek. Ligde kalan son 10.hafta içerisinde bir birleri ile oynayacakları karşılaşmalar şampiyonu belirleyecek. Kayserigücü FK ile Gültepespor karşılaşması Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada saat 12.00'de oynayacak. Kayseri OSB Atletikspor ile Sanayi Esnafspor karşılaşması ise Pazar günü Organize Sanayi Stadında saat 14.00'de oynanacak. Şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Tomarza Belediyespor ile Akkışla Gençlikspor ise Pazar günü Tomarza İlçe Stadında saat 13.00'de kozlarını paylaşacaklar.

Hafta SonuBelediyesporAmatör Küme

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