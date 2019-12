Bakanlık, Real Madrid'e sponsor oldu!

Marca Gazetesi, Real Madrid'in Türkiye'nin tanıtımı kapsamında antrenman ürünlerine reklam alacağını yazdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerde sona gelindiğinin vurgulandığı haberde Real Madrid'in antrenman ürünlerinin üzerinde 'Türkiye' yazacağı ifade edildi.



Haberde Real Madrid'in bu anlaşmadan 12 milyon Euro kazanacağı belirtildi ancak anlaşmanın süresi hakkında bilgi verilmedi. Real Madrid, şu anda forma ve antrenman ürünlerinde Emirates Hava Yolları'nın reklamını bulunduruyor. 2022'ye kadar devam edecek bu anlaşma kapsamında Real Madrid'e yıllık 70 milyon Euro ödeyen Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin, Real Madrid'in Türkiye ile söz konusu anlaşmasına vereceği tepki ise merak konusu.









AZERBAYCAN, ATLETİCO MADRİD'E SPONSOR OLMUŞTU



Daha önce Azerbaycan hükümeti, İspanya'nın bir diğer büyük kulübü Atletico Madrid'in forma göğüs sponsoru olmuştu.