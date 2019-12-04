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Galatasaray sahasında dağıldı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’a 2-0 yenildi.

Spor / 04 Aralık 2019 Çarşamba 21:36
Galatasaray sahasında dağıldı!
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Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 53’üncü dakikada Sadık Baş ve 90'ıncı dakikada Umut Sönmez kaydetti. 88'inci dakikada Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor’un ev sahipliğinde oynanacak.


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