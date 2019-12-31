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İki transfer bombası birden!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Marcelo Saracchi ile ilgili kulübünden açıklama gelirken, Trabzonspor, Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'yi transfer etti

Spor / 31 Aralık 2019 Salı 20:14
İki transfer bombası birden!

Galatasaray ile anılan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi.

'ANLAŞMAYA VARDIK'

Evrak işlemlerinin ardından transferin resmiyete döküleceğini vurgulayan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, 'Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz' dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Galatasaray, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.




KİRALIK OLARAK GELDİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Badou Ndiaye Trabzonspor'a transfer oldu.

Senegalli futbolcu Bordo-Mavi formalı fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.
Trabzonspor Stoke City forması giyen tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

2017 yılında 7.5 milyon Euro'ya Osmanlıspor'dan Galatasaray'a gelen Ndiaye, 2018 yılında 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olmuştu


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