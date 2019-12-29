Trabzonspor'da flaş ayrılık

Süper lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. beIN Sports'un geçtiği son dakika bilgisine göre Trabzonspor yönetimi, karşılıklı anlaşmanın sağlanmasının ardından fikir ayrılıkları olduğu belirtilen teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.



TARAFTAR DESTEK KAMPANYASI BAŞLATTI



Trabzonspor taraftarları Ünal Karaman hakkında çıkan ayrılık haberleri üzerine #ÜnalHocamYanındayız etiketi ile sosyal medyada destek kampanyası başlattı.



Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.



Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.



TARAFTAR TESİSLERDE



Trabzonspor'un etkin taraftar gruplarından Vira Grubu, Ünal Karaman için tesislerde toplandı. Taraftarlar, "Yönetim gelecek, hesap verecek!" şeklinde slogan attı.



