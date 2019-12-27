Yıldız futbolcu kaza yaptı!

West Ham'ın yıldız orta sahası Michail Antonio kaza yaptı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, lük otomobiliyle Londra'nın Balham ilçesinde bir evin bahçesine daldı.



Lamborghini marka aracıyla Noel akşamı kaza yapan Antonio, kazadan yara almadan kurtuldu.



Çarşamba akşamı saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada şoek eden bir nokta vardı.







Michail Antonio, bahçeye dalan Lamborghini içinden şaşkın bakışlar arasında kardan adam kostümüyle çıktı.



Ünlü futbolcunun bahçesine daldığı evde yaşayan Kia Rosina, kaza sonrasında açıklamalarda bulundu.







Kia, 'Akşam yemeği hazırlıklarını neredeyse tamamlamıştım, sofrayı kuruyordum. Bir anda korkunç bir gürültü koptu ve ev titredi.' dedi.



Korkuyla camdan baktığını anlatan Kia, hemen annesine seslendiğini ve ikisinin de dışarı koştuğunu söyledi.







'Kalbim küt küt atıyordu, kazada yaralanan olup olmadığını görmek için dışarı koştum. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum çünkü bahçemize bir Lamborghini girmişti. Üstelik içinden kardan adam kostümü giymiş biri çıktı.'



Kia Rosina'nın şaşkınlığı, lüks araçtan çıkanın ünlü futbolcu Michail Antonio olduğunu öğrenince daha da arttı.







Ünlü futbolcu, aynı kostümle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuş ve şarkı söylediği videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.



Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, '25 Aralık akşamı saat 18.36'da Balham'dan aldığımız telefonda, bir otomobilin evin bahçesine girdiği ihbarı üzerine olay yerine gittik. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelanın ardından evin bahçesine dalmıştı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılmadı' denildi.





