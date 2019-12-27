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Beşiktaş kötü gidişe dur dedi

Süper Lig'in 17 haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ankara ekibinin 9 kişi kaldığı maç 4-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Spor / 27 Aralık 2019 Cuma 22:18
Beşiktaş kötü gidişe dur dedi
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Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı.

23. dakikada Ayite'nin attığı golle devreyi 1-0 geride kapatan ancak ikinci yarıda, 9 kişi kalan rakibi karşısında Vida ile beraberliği yakalayıp N'Koudou ile öne geçen siyah-beyazlılar, Oğuzhan'ın golüyle de farkı 2'ye çıkarırken, Atiba'yla da 4-1'i yakalamayı başararak farklı bir galibiyete imza attı.

Üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan ancak daha sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanarak 2019'u galibiyetle kapatmayı başardı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te 3-11 Ocak tarihleri arasında yapacak olan Abdullah Avcı'nın ekibi, devre arasında yapılacak olan takviyelerle ikinci yarıda daha iddialı duruma gelmenin hesaplarını yapıyor.

Kırmızı KartSüper LigBeşiktaşGençlerbirliği

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