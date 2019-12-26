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Beşiktaş'tan TFF'ye süre!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat ek süre verdi.

Spor / 26 Aralık 2019 Perşembe 20:06
Beşiktaş'tan TFF'ye süre!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olmuştu.

3-1 biten karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlar, siyah-beyazlı cephe tarafından büyük tepki toplamıştı.

BEŞİKTAŞ YARGIYA GİDİYOR

Maçından ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi ve ekibi, TFF'den VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

Bir açıklama yapılmaması üzerine TFF'ye ek süre tanıyan Beşiktaş, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması durumunda yargıya gideceklerini belirtti.


FenerbahçeAhmet Nur ÇebiSüper LigBeşiktaşCüneyt Çakır

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