Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.



Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.



Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



27 Aralık Cuma



20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



28 Aralık Cumartesi



15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler



17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek



17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen



29 Aralık Pazar



14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk



16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek



19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



