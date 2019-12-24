Beyaz Gazete Ana Sayfa

Isco İngiltere yolcusu

Tottenham’dan Christian Eriksen’i renklerine bağlamak isteyen Real Madrid, bu transfere hem yer açma hem de kaynak oluşturma adına Isco’yu elden çıkarmayı düşünüyor. İspanyol futbolcu için devrede olan kulüpler ise Chelsea ve Manchester City.

Spor / 24 Aralık 2019 Salı 13:27
Isco İngiltere yolcusu

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa’nın önemli liglerinde hareketlilik şimdiden başladı.

İspanya La Liga’da 37 puanla ikinci sırada bulunan Real Madrid, ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilme adına listesine önemli oyuncuları ekledi. Madrid ekibi önceliği ise Tottenham’ın Danimarkalı yıldızı Eriksen’e verdi. 27 yaşındaki oyuncuyu alarak orta sahasını kuvvetlendirmenin hesaplarını yapan eflatun-beyazlılar, söz konusu transfere hem yer açmak hem de kaynak oluşturma adına Isco’yu gözden çıkardı.

Chelsea ve Manchester City devrede

Isco’nun sıradaki durağı da Premier Lig olacak gibi duruyor. İngiliz medyasına göre Chelsea ve Mancherster City, İspanyol futbolcu için Real Madrid’e yaklaşık 45 milyon Sterlin’lik bir teklif sunacak.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın ilk tercihi Borussia Dortmund’tan Jadon Sancho. Ancak Dortmund’un genç futbolcu için istediği yüksek bonservis bedeli mavileri zorluyor. Bu bağlamda Londra temsilcisi de alternatif isim olarak Isco’yu belirledi.

Manchester City de David Silva’nın takımdaki geleceğinin tartışıldığı bu günlerde 27 yaşındaki oyuncuyla birlikte rakiplerine karşı hücumda daha güçlü hale gelmek istiyor.

Manchester CityChelseaLondraİspanyaReal Madrid

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar