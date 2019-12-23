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Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Lille, Yusuf Yazıcı’nın sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve milli oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Spor / 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:04
Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı. Fransız kulübü, Monaco’ya 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada sakatlanarak 87. dakikada oyundan alınan başarılı oyuncunun sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini bildirdi.

Sezon başında Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Yusuf Yazıcı, ayrıca A Milli Futbol Takımı’nın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da forma giyemeyecek.

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