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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de zorlu zirve yarışında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Spor / 22 Aralık 2019 Pazar 18:11
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 16. haftası yılın son derbisine sahne olacak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele Ülker Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak. Bein Sports'tan naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali Kaldırım, Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, geçen hafta Sivasspor maçında kırmızı kart gören Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılar da ise sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Dorukhan ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak

Kırmızı KartHasan Ali KaldırımCaner ErkinCüneyt ÇakırGökhan Gönül

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