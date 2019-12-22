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Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi canlı anlatım

Süper Lig'de 16. haftanın en önemli müsabakasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Lider Sivasspor'un Ankara deplasmanından 2 puan bırakmasının ardından Kadıköy'de oynanan derbi maçının önemi bir kat daha arttı.

Spor / 22 Aralık 2019 Pazar 19:02
Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi canlı anlatım

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de 350. kez kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de 2019 yılının son derbisi olma özelliğini taşıyan mücadele iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıktı

İkinci yarı başladı

69' N'Koudou'nun ortasında ceza sahasının uzak köşesinde topla buluşan Burak'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

66' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Deniz Türüç ceza sahasına girmeden falsolu şutunu çekti kaleci Karius parmak uçlarıyla son anda kornere çeldi.

65' Beşiktaş 2. golü buldu ama Burak Yılmaz'ın ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Oyuncu Değişikliği 63' Beşiktaş'ta Rebocho çıktı yerine N'Koudou oyuna dahil oldu.Pedro Rebocho - Georges-Kevin N'Koudou

58' GOL! Isla sağdan ceza sahasına girdi. Yerden kestiği topu ön direkte Vedat kaleci Karius'un ayakları altından ağlara yuvarladı.Gol - Vedat Muriqi

55' Beşiktaş mutlak bir golü kaçırdı! Caner'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, çalımlayıp boş kaleye atmak istedi. Ama kaleci Altay ayağıyla önledi.

53' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

49' Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı! Caner'in ortasında Vedat Muriqi tehlikeyi uzaklaştırdı.

48' Beşiktaş gole yaklaştı! Caner'in ortasında Elneny'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Oyuncu Değişikliği 46' Beşiktaş'ta ikinci yarıda Diaby'nin yerine Adem Ljajic görev yapacak.Abdoulay Diaby - Adem Ljajic

46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı

İlk yarı sona erdi

45' GOL! Atiba durumu 2-1'e getirdi.Gol - Atiba Hutchinson

32' GOL! Ozan Tufan takımını 2-0 öne geçirdi. Gol - Ozan Tufan

30' Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahale yapan Lens sarı kart gördü.Sarı Kart - Jeremain Lens

29' Muriqi ceza sahasına sağ kanattan girerek şutunu çekti ancak top kaleye paralel şekilde auta çıktı.

27' Beşiktaş'ta savunma arkasında sarkan Diaby kaleciyle karşı karşıya kaldı ama öncesinde ofsayt bayrağı havada...

23' Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Max Kruse

21' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR ekranında inceledi ve Rebocho'nun ceza alanında topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararını verdi!

19' Fenerbahçe penaltı bekliyor, VAR odasında pozisyon inceleniyor!

18' Fenerbahçeli futbolcular Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundular. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

16' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %69'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

12' Tolga Ciğerci'nin sol kanattan ortasında kaleci Karius çıktı ve aldı topu.

11' Deniz'in ortasında hava topu mücadelesinde kaleci Karius'a faul yapıldı.

10' Fenerbahçe'nin baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başında Deniz Türüç.

5' Kullanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

4' Lens sağ kanattan ceza sahasına girmek istedi ancak Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

3' Fenerbahçe derbiye baskılı başlayan taraf.

2' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den! Ceza yayı üstünden Tolga Ciğerci'nin falsolu şutunu kaleci Karius köşeden mükemmel çıkardı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Alper, Murat, Zanka, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak

YEDEKLER: Utku, Ersin, Ruiz, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Ljajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Cüneyt Çakır

VAR: Mete Kalkavan


LensMete KalkavanFenerbahçeSüper LigBeşiktaş

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