Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi canlı anlatım

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de 350. kez kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de 2019 yılının son derbisi olma özelliğini taşıyan mücadele iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıktı



İkinci yarı başladı



69' N'Koudou'nun ortasında ceza sahasının uzak köşesinde topla buluşan Burak'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.



66' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Deniz Türüç ceza sahasına girmeden falsolu şutunu çekti kaleci Karius parmak uçlarıyla son anda kornere çeldi.



65' Beşiktaş 2. golü buldu ama Burak Yılmaz'ın ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Oyuncu Değişikliği 63' Beşiktaş'ta Rebocho çıktı yerine N'Koudou oyuna dahil oldu.Pedro Rebocho - Georges-Kevin N'Koudou



58' GOL! Isla sağdan ceza sahasına girdi. Yerden kestiği topu ön direkte Vedat kaleci Karius'un ayakları altından ağlara yuvarladı.Gol - Vedat Muriqi



55' Beşiktaş mutlak bir golü kaçırdı! Caner'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, çalımlayıp boş kaleye atmak istedi. Ama kaleci Altay ayağıyla önledi.



53' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.



49' Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı! Caner'in ortasında Vedat Muriqi tehlikeyi uzaklaştırdı.



48' Beşiktaş gole yaklaştı! Caner'in ortasında Elneny'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Oyuncu Değişikliği 46' Beşiktaş'ta ikinci yarıda Diaby'nin yerine Adem Ljajic görev yapacak.Abdoulay Diaby - Adem Ljajic



46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı



İlk yarı sona erdi



45' GOL! Atiba durumu 2-1'e getirdi.Gol - Atiba Hutchinson



32' GOL! Ozan Tufan takımını 2-0 öne geçirdi. Gol - Ozan Tufan



30' Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahale yapan Lens sarı kart gördü.Sarı Kart - Jeremain Lens



29' Muriqi ceza sahasına sağ kanattan girerek şutunu çekti ancak top kaleye paralel şekilde auta çıktı.



27' Beşiktaş'ta savunma arkasında sarkan Diaby kaleciyle karşı karşıya kaldı ama öncesinde ofsayt bayrağı havada...



23' Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Max Kruse



21' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR ekranında inceledi ve Rebocho'nun ceza alanında topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararını verdi!



19' Fenerbahçe penaltı bekliyor, VAR odasında pozisyon inceleniyor!



18' Fenerbahçeli futbolcular Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundular. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.



16' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %69'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.



12' Tolga Ciğerci'nin sol kanattan ortasında kaleci Karius çıktı ve aldı topu.



11' Deniz'in ortasında hava topu mücadelesinde kaleci Karius'a faul yapıldı.



10' Fenerbahçe'nin baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başında Deniz Türüç.



5' Kullanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.



4' Lens sağ kanattan ceza sahasına girmek istedi ancak Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.



3' Fenerbahçe derbiye baskılı başlayan taraf.



2' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den! Ceza yayı üstünden Tolga Ciğerci'nin falsolu şutunu kaleci Karius köşeden mükemmel çıkardı.



FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi



YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Alper, Murat, Zanka, Rami



TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak



YEDEKLER: Utku, Ersin, Ruiz, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Ljajic



TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



STAT: Ülker Stadyumu



HAKEM: Cüneyt Çakır



VAR: Mete Kalkavan





