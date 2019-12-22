Beyaz Gazete Ana Sayfa

Derbide kazanan Fener oldu

Süper Lig'de 16. haftanın en önemli müsabakasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Nefes kesen derbi 3-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Spor / 22 Aralık 2019 Pazar 20:45
Derbide kazanan Fener oldu
Foto Galeri için tıklayın

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FenerbahçeSüper LigBeşiktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar