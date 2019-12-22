Derbide kazanan Fener oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.



Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.



Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



