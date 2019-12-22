Fenerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Oyun disiplinini sağlayamadıklarını ve bazı futbolcuların bireysel performansının yeterli olmadığını söyleyen Avcı, “İlk yarıda üst üste goller yedik. Ancak uzatmadaki golle skora ortak olma fırsatı yakaladık. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı, oyunu çevirecek durumu olması lazım. Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı yönde gittiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik. Bizim açımızdan olumsuz bir gün. Lig dalgalı gidiyor. Cuma günü iç sahadaki Gençlerbirliği maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanarak 30 puana uzanmak istiyoruz. 6-7 oyuncunun bireysel performansını derbi maçın seviyesinin altındaydı. Bununla beraber takım organizasyonlarında dağınıklık, kopuklukların olduğu oyunu dengede götüremezsin. İki takım arasında kalitenin olmadığı bir oyunu rakip kazandı” ifadelerini kullandı.



“Her koşulda birbirine destek olmaları gerekir”



Cüneyt Çakır’ın Türkiye’nin en büyük hakemlerinden birisi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, Vida’nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak da takım olarak itiraz edilip hakemin VAR’a gitmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.



Her koşulda takımın birbirine destek olması gerektiğini ifade eden Avcı, “Nasıl maç kazanırken enerjimiz yüksekse, kaybettiğimiz de de bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor. Takımın futbolunun çok olumsuz olmadığını düşünüyorum. Belki 2 kez geriye düşmek takımı demoralize etmiş olabilir. Lig parçalı bulutlu seyrediyor. 17 maçın performans, oyun ve oyuncu değerlendirmesini yapıp ikinci yarıda güçlü tarafı öne çıkarıp, yapamadıklarımızı çalışacağız ve ikinci yarıya böyle gireceğiz” açıklamasını yaptı.



“30 puan yaparak ikinci yarıya girmek istiyoruz”



Devre arasında takımda büyük değişimlerin olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Avcı, “Büyük değişimler bugün hiçbir kulübün ve hiçbir takımın yapamayacağı bir şey. Mevcuttakini daha iyi nasıl yaparız, kısa vade ve uzun vadede buna bakacağız. 6 maç üst üste kazanmış bir takım, geçen hafta çok iyi oynadığı bir maçta Malatya’ya kaybetti. Malatyaspor maçını kazansak bugün başka bir şey konuşuyor olurduk. Haftaya 30 puan yaparak ikinci yarıda, bundan daha iyi bir ligi nasıl yaşayacağımıza bakacağız” dedi.



Son olarak Atiba’yla ilgili konuşan Avcı, “Atiba iş ahlakı, iş sorumluluğu, örnek davranışıyla son derece iyi bir noktada. Bir rahatsızlığı olsa zaten dile getirir. Atiba’nın antrenman performansından, antrenman öncesi ve sonrasında yaptıklarıyla, beslenmesiyle örnek alınması gereken bir oyuncu” diyerek sözlerini tamamladı.