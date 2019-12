Göztepe Cimbom'u devirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı konut etti. Mücadele 2-1 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jerome, 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 27. dakikada Gassama'nın kendi kalesine kaydetti.



Bu sonuçla Galatasaray 24 puanda kalırken Göztepe puanını 23'e çıkarttı.



TERİM'DEN HAKEM TEPKİSİ!



Sözlerine Göztepe'yi tebrik ederek başlayan Terim, pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını kaydederek; "Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüne girdik. Burada söyleyebileceğimiz tek şey var, sabır" dedi.



Hakemlerin performansına tepki gösteren deneyimli hoca, "59-60'da Ömer'in düşürülmesi faul ise, 2. sarı kart olmalı Gassama'ya. Daha oyun devam ediyor, 30-35 dakika bir zaman var ama maalesef... Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama hep eksik oluyor. Yatanlar, doktorların girmesi, sakatlananlar ve buna müsaade eden maalesef, bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var. Hep aynı şeyleri söyleyip, farklı sonuç bekliyoruz, onu da ancak deliler bekler. Hakikaten bugün 10'a yakın pozisyonumuz var. Bugün merak ediyorum, kaç dakika oynanmadı? Her maçta bunu rica ediyorum. Oyun bu kadar durur mu arkadaş? 5-1 yenilelim, 8-1 yenilelim, oyun bu kadar durur mu arkadaş? Bu kadar yatılır mı?" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim'in açıklamalarının devamı şu şekilde:



"BAŞARI KAZANDIKÇA DÜŞMANINIZ ARTIYOR"



"Benim nerede kalmıştık tweetimin 2. yılı, demek ki her 6 aya 1 kupa düşmüş. Bizim ülkeye mahsus, yükseldikçe, başarı kazandıkça, düşmanınız artıyor. Merhaba demedi diye bile karşınızda kuyu kazan biri olabiliyor."



"BEDELİ NEYSE BEN DAHİL ÖDEYECEĞİZ"



"Ben dahil, hepimiz bu gidişatın, ilk yarıdaki bu hasarın bedelini ödeyeceğiz. Bu kadar açık ve net, kendimi bu bedelin içine sokarken, herkes de bu bedelin bir kısmını ödeyecek. Ne yapabilirsek, onu yapacağız. Ekonomimiz, cezamızın şekli el verdiği sürece."