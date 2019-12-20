Fenerbahçe’de derbi mesaisi sürüyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Ardından antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girecek.



Öte yandan tesislere gelen taraftarlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde futbolculara destek olurken, kaptan Emre Belözoğlu’na çiçek verdi.