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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor / 20 Aralık 2019 Cuma 13:57
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Teknik DirektörFenerbahçeNevzat Demir

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