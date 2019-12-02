Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba Hutchinson, 30. dakikada Gökhan Gönül ve 41 ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Kayserispor'un tek golünü 86. dakikada Emmanuel Adebayor attı.







Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 24'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 7 puanda kaldı.



Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.





