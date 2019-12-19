Süper Lig’in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe’ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.



Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın



20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



21 Aralık Cumartesi



15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık



17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen



20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat



22 Aralık Pazar



14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya



16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 Aralık Pazartesi



20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler



20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek



