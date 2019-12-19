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Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig’de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak.

Spor / 19 Aralık 2019 Perşembe 11:23
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig’in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe’ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi

15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

Çaykur Rizesporİstikbal MobilyaAnkaragücüGençlerbirliğiAntalyaspor

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