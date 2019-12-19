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Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

Fenerbahçe'nin Kosovalı gölcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek isteyen Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetime rapor verdiği belirtildi. Kosovalı golcü için Ocak'ta teklif yapılması planlanıyor.

Spor / 19 Aralık 2019 Perşembe 22:07
Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

İngiliz basını, Harry Kane'nin yanına fizik gücü üstün bir golcü daha almayı planlayan Tottenham'ın Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Vedat Muriqi'nin transferinde ısrarcı olduğunu öne sürdü.

OCAK'TA TEKLİF YAPILMASI PLANLANIYOR

Haberde, Mou'nun Vedat'ın transferi için yönetime rapor verdiği de belirtildi. Uzun süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olduğu bilinen Kosovalı golcü için Ocak'ta teklif yapılması da planlanıyor.

Llorente'nin yazın Napoli'ye gitmesinden sonra Tottenham'ın bir golcü sıkıntısı yaşadığı ve bunu Vedat'la telafi etmek istediği de belirtiliyor.



ADA'DA BİR ÇOK TAKIMIN RADARINA GİRDİ

25 yaşındaki golcü Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada 10 gol atarak dikkatleri çekti. Vedat özellikle Kosova Milli Takımı'yla İngiltere'ye attığı gollerin ardından Ada'da bir çok takımın radarına girmişti.

EN AZ 90 MİLYON EURO

Öte yandan Gürcan Bilgiç, A Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in satışından en az 90 milyon euro beklediğini söyledi.

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