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'Gençlerimize önem verdik'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçta Fenerbahçe’ye karşı alınan 4-0’lık yenilgiden sonra bu maçta altyapıdan genç oyunculara forma şansı verdiklerini ifade etti.

Spor / 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:49
'Gençlerimize önem verdik'
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor evinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün iyi bir mücadele olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz ilk maçta 4-0’dan dolayı Fenerbahçe’nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum" diye konuştu.

İstanbulsporZiraat Türkiye Kupası

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