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Galatasaray'ın borcu 1 milyar 569 milyon TL

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı.

Spor / 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:12
Galatasaray'ın borcu 1 milyar 569 milyon TL
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Galatasaray Spor Kulübü’nün Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Salonu’nda yapılan aralık ayı divan kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla mali tablolar ile ilgili sunum yaptı.

Galatasaray’ın konsolide net borcunun 1 milyar 569 milyar TL olduğunu kaydeden Kançal, döviz cinsinden borcun 253.7 milyon Euro olduğunu ifade etti.

Ekim ayı divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı.

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