Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası

Çin fırtınası, Özil’e büyük bir değişim yaşattı” diyen İngiliz basını, Arsenal’in yıldızının transfer rotasının da tamamen değiştiğini bildirdi. Çin yolu kapandı. Tek çıkış Türkiye ya da ABD.

Spor / 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:10
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası

Arsenal'in ara transferde yollarını ayırmayı düşündüğü Mesut Özil, en büyük alıcılarına karşı sırtını döndü. İngiliz www.express. co.uk, “Çin fırtınası, Mesut Özil’e büyük bir değişim yaşattı” başlığı altında son gelişmeleri mercek altına aldı.

İngilizler daha önce Mesut Özil’e 100 milyon sterlin vermeyi göze alan Çin pazarının kapılarının Mesut’a kapandığını bildirdiler. Çin’in Uygur bölgesindeki Türk ve Müslümanlara uyguladığı politikayı kınayan bir mesaj yayınlayan Mesut’un, Çinli yetkilileri kızdırdığı hatırlatılan haberde, “Arsenal Kulübü, ocak ayında büyük değişimler planlıyordu ancak Mesut Özil, mevsime yıkıcı bir başlangıç yaptı” yorumunda bulunuldu.

HAFTALIK 350 BiN POUND

Mesut Özil’in şu anda zor durumda olduğu iddia edilen haberde, yıldız oyuncu için ABD ve Türk pazarı dışında çıkış kalmadığı da vurgulandı. Fenerbahçe’nin oyuncuyu transfer etmek istediği de belirtilen haberlerde, oyuncunun haftalık 350 bin poundluk kazancının bu transfer önündeki en büyük engel olduğu da dile getirildi. Fenerbahçe de daha önce Mesut Özil’in transferinin kulübün ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı. Ancak Arsenal 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil’in giderlerinin büyük bölümünü karşılamayı göze alırsa, böyle bir transfer gerçekleşebilir.

Mesut ÖzilÇinliFenerbahçeÇinArsenal

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar