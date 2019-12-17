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Galatasaray kupada turladı

2-0'ın rövanşında Galatasaray, Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Spor / 17 Aralık 2019 Salı 21:40
Galatasaray kupada turladı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda'nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

16. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao'yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2



45+1. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

MAÇ SONU BÜYÜK OLAY

İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İki takım futbolcularının da kavgaya dahil olması sonrası ortalık karıştı. Polisin saha içine girmesinin ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

Koray GençerlerTuzlasporEmre MorGalatasaray

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