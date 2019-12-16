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UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma!

UEFA, Paris Saint-Germain maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a disiplin soruşturması başlattı. UEFA, kararını 27 Şubat'ta bildirecek.

Spor / 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:13
UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma!

Paris Saint Germain-Galatasaray maçı, sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarından elendiği maç oldu. Ancak Fransa'nın başkentindeki karşılaşma, Cim Bom için yeni bir fatura daha çıkarabilir. UEFA, Paris'teki maçla ilgili olarak Galatasaray'a 4 başlıkta disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Karşılaşma öncesi kentin sokaklarındaki olaylar nedeniyle iki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlikler maça da yansımıştı.



Sarı-kırmızılılara açılan soruşturmadaki gerekçeler başlıklar halinde şöyle sıralandı:

1) Taraftarların meşale yakması

2) Sahaya yabancı madde atılması

3) Zararlı hareketlerde bulunulması

4) Takımın uygunsuz davranışı (6 oyuncusunun bu maçta sarı kart görmesi)

PSG'YE DE SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan aynı maçta meşale yakılması ve merdiven boşluklarının kapatılması nedeniyle de toplam iki başlıkta Paris Saint Germain'e de soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalarla ilgili karar 27 Şubat'ta verilecek.

Sarı KartAvrupaFransaParis Saint GermainGalatasaray

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