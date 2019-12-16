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Trabzon sahasında yenildi!

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Yukatel Denizlispor 2-1 kazandı.

Spor / 16 Aralık 2019 Pazartesi 22:05
Trabzon sahasında yenildi!
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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Denizlispor, 2-1 kazandı.

Trabzonspor'u öne geçiren golü 21. dakikada Oğuz Yılmaz kendi kalesine attı. Denizlispor adına eşitliği getiren golü 60. dakikada Hugo Rodallega attı. Rodallega, 82. dakikada Denizlispor'a galibiyeti getiren golü attı. Trabzonspor'un eski futbolcusu Rodallega attığı gollerden sonra gol sevinci yaşamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 26 puanda kalırken, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



BAŞAKŞEHİR EVİNDE BERABERE KALDI

Başakşehir de evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Başakşehir 26. dakikasında Visca'nın kullandığı kornerde Ponck'un yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçerken, Konyaspor'a beraberliği getiren gol, 63. dakikada Daci'nin asistinde Mİlosevic ile geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, Denizlispor maçının ardından üst üste 2. kez sahadan beraberlikle ayrılarak 27 puana yükseldi, 8 haftadır kazanamayan Konyaspor ise 15 puana yükseldi.

Olcay ŞahanDenizlispor Teknik DirektörüMehmet ÖzdilekMustafa YumluHalis Özkahya

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