Elazığspor'un ilk yarı raporu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2019-2020 Sezonu’nun ilk yarısı haftasonu oynanan maçlarla tamamlandı. Lige maddi ve manevi sıkıntılarla başlayan, transfer yasağı olduğu için kadrosuna takviye yapamayan ve TFF tarafından ulusal kulüp lisansı alamadığı için 3 puan silme cezası alan B. Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını düşme hattının üstünde tamamladı. Ligin ilk yarısında 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Bordo-Beyazlı ekip, 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.



Ligin ilk yarısında rakip fileleri 18 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise 31 gol gördü. Bordo-Beyazlılar, 17 haftalık periyotta -13 averaj ve 15 puanla 15. basamakta kendine yer buldu.



B.Elazığspor ikinci yarının ilk haftasında evinde Bayburt Özel İdarespor’la karşı karşıya gelecek.