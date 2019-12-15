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Romanya'da Stancu manşetlerde

Süper Lig’de attığı 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Bogdan Stancu, Romanya basınına manşetlere taşındı.

Spor / 15 Aralık 2019 Pazar 13:49
Romanya'da Stancu manşetlerde

Gençlerbirliği’nin Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle gol sayısını 10’a çıkaran ve krallık yarışında zirveye yükselen Bogdan Stancu, ülkesi Romanya’da manşetlere çıktı. Rumen spor gazeteleri, Stancu’nun attığı gollerle takımına büyük katkı sağladığını belirtirken, ligde ödenen yüksek maaşlara da dikkat çekti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’dan gelen yıldız oyunculara milyonların aktarıldığı ifade edilen haberlerde Stancu’nun öne çıktığı belirtilerek, Rumen golcünün piyasa değerinin de 500 bin Euro olmasına vurgu yapıldı.

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