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Lider Sivasspor'dan Fener'e çelme

Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele 3-1 Lider Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 15 Aralık 2019 Pazar 18:32
Lider Sivasspor'dan Fener'e çelme
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Süper Lig'in 15. haftasında lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç 90+7'de Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı.

90+5. dakikada önce Rodrigues sonra Ozan Tufan direkt kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 33 yaparak haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

SivassporFenerbahçeSüper Lig

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