Lider Sivasspor'dan Fener'e çelme

Süper Lig'in 15. haftasında lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.



Ev sahibinin gollerini 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç 90+7'de Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı.



90+5. dakikada önce Rodrigues sonra Ozan Tufan direkt kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.



Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 33 yaparak haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.