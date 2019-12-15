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Beşiktaş evinde yara aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maç 0-2 Malatya üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 15 Aralık 2019 Pazar 21:01
Beşiktaş evinde yara aldı
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor'un gollerini 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Öte yandan Caner Erkin 90+8'de 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın ligde 6 maçlık galibiyeti sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 27 puanla 2. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 23 puanla 7. sıraya yükseldi.

Kırmızı KartYeni MalatyasporCaner ErkinSüper LigBeşiktaş

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