Aslan evinde 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 15. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk etti.



Mücadelenin ilk yarısı oldukça düşük tempoda geçerken gol sesi de çıkmadı. Fakat ikinci yarıda ev sahibi Galatasaray temposunu arttırdı. 53. dakikada ise ilk golünü Feghouli'nin kafa vuruşundan buldu. Bu golle baskısını arttıran G.Saray, 83. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 86. dakikada ise penaltı kazanan Ankaragücü, İlhan Parlak'ın 88. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. 90+1'de İlhan Parlak'ın asistinde Kitsiou beraberlik golünü kaydetti ve ev sahibi ekibi şoka soktu.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 24'e yükseltirken, Ankaragücü 10. puanını kazandı.

