Beşiktaş ve Trabzon Avrupa'ya veda etti!

Wolverhampton Wanderers ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında karşılaştı. Molineux Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip ikinci yarıda 13 dakika içerisinde bulduğu gollerle 4-0 kazandı. Wolverhampton'un gollerini 58, 63 ve 69. dakikalarda Diogo Jota ve 67. dakikada Leander Dendoncker attı.



Beşiktaş'a üç gol atan Diogo Jota, 56. dakikada oyuna dahil oldu. 9 dakika 38 saniye içinde 3 gol birden atan Jota, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu.



Grubun diğer maçında Braga deplasmanda Slovan BRatislava'yı 3-2 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Braga 14 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Wolves 13 puanla 2. olarak üst tura çıktı. Slovan Bratislava 4 puan, Beşiktaş ise 3 puanla Avrupa'ya veda etti.







TRABZON 1 PUANLA VEDA ETTİ



Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynana nmücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı ve bordo-mavililer galibiyet alamadan Avrupa'ya veda etti.



Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.



Bu sonucun ardındna Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna adını yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.



Grubun diğer maçında Getafe evinde ağırladığı Krasnodar'ı 76. dakikada Cabrera, 79. dakikada Molina ile 86. dakikada Kenedy'nin attığı gollerle 3-0 yendi ve 2. olarak gruptan çıktı.



UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, 16 Aralık günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.





