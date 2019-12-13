Beşiktaş ve Trabzon Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş, İngiltere ekbii Wolverhampton Wanderers'a deplasmanda 4-0, Trabzonspor,ise deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup oldu.
Wolverhampton Wanderers ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında karşılaştı. Molineux Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip ikinci yarıda 13 dakika içerisinde bulduğu gollerle 4-0 kazandı. Wolverhampton'un gollerini 58, 63 ve 69. dakikalarda Diogo Jota ve 67. dakikada Leander Dendoncker attı.
Beşiktaş'a üç gol atan Diogo Jota, 56. dakikada oyuna dahil oldu. 9 dakika 38 saniye içinde 3 gol birden atan Jota, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu.
Grubun diğer maçında Braga deplasmanda Slovan BRatislava'yı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Braga 14 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Wolves 13 puanla 2. olarak üst tura çıktı. Slovan Bratislava 4 puan, Beşiktaş ise 3 puanla Avrupa'ya veda etti.
TRABZON 1 PUANLA VEDA ETTİ
Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya geldi. St. Jakob-Park'ta oynana nmücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı ve bordo-mavililer galibiyet alamadan Avrupa'ya veda etti.
Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.
Bu sonucun ardındna Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna adını yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.
Grubun diğer maçında Getafe evinde ağırladığı Krasnodar'ı 76. dakikada Cabrera, 79. dakikada Molina ile 86. dakikada Kenedy'nin attığı gollerle 3-0 yendi ve 2. olarak gruptan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, 16 Aralık günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.